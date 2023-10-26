Более 50 человек было эвакуировано из школы в Дзержинске после задымления Происшествия

В школе №22 Дзержинска Нижегородской области утром 2 ноября произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Согласно информации, после обнаружения дыма в образовательное учреждение вызвали пожарно-спасательные подразделения, а из школы эвакуировали 55 человек. После тщательного осмотра места происшествия в МЧС установили, что задымление произошло вследствие проведения кровельных работ. Возгорания в здании не зафиксировано. Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+