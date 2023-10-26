Национальный центр исторической памяти при президенте создан в России Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Главой учреждения назначена декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Национальный центр исторической памяти создан с целью сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры, а также для реализации общественно значимых проектов.

"Управделами президента поручено утвердить устав НКО, а также обеспечить в месячный срок госрегистрацию организации", — цитирует телеканал "360" текст указа.

Глава государства поддержал идею о создании центра в сентябре в рамках 46-го заседания оргкомитета "Победа". Он отметил, что историю стали использовать в качестве оружия идеологической борьбы, поэтому России нужен адекватный инструменты защиты. Президент уточнил, что о создании такого центра на встречах с ним неоднократно говорили ветераны, историки и поисковики.