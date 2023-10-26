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Общество

Национальный центр исторической памяти при президенте создан в России

02 ноября 2023 17:56  [97] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Главой учреждения назначена декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Национальный центр исторической памяти создан с целью сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры, а также для реализации общественно значимых проектов.

"Управделами президента поручено утвердить устав НКО, а также обеспечить в месячный срок госрегистрацию организации", — цитирует телеканал "360" текст указа.

Глава государства поддержал идею о создании центра в сентябре в рамках 46-го заседания оргкомитета "Победа". Он отметил, что историю стали использовать в качестве оружия идеологической борьбы, поэтому России нужен адекватный инструменты защиты. Президент уточнил, что о создании такого центра на встречах с ним неоднократно говорили ветераны, историки и поисковики.

Ранее сообщалось, что в новых учебниках по истории России полностью переписаны разделы о периодах с 1970-х по 2000-е годы. Также в обновлённых учебниках появился раздел об истории страны с 2014 года по текущее время, включая информацию о спецоперации.

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