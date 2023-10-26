Более 200 выездов на встречку зафиксировано камерами в Нижегородской области Общество

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Более 200 выездов на встречку зафиксировано камерами в Нижегородской области. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

Согласно информации, стационарные камеры, позволяющие фиксировать такие нарушения, работают в регионе около месяца.

В ГИБДД отметили, что выезд на полосу встречного движения является одним из самых распространенных нарушений, а ДТП, произошедшие по этой причине, чаще всего приводят к гибели людей.

Планируется, что до конца года в Нижегородской области начнут работу еще около 30 таких комплексов фото-видео фиксации.

Напомним, в июле выезд на встречную полосу начали фиксировать нижегородские мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что еще 49 комплексов фиксации нарушений ПДД появится на нижегородских дорогах.