Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе

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На предстоящей неделе с 7 по 10 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.
7 ноября
13:00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы";
14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
15:00 - чайно-поэтический кружок;
16:30 - танцевальный мастер-класс "Бачата";
8 ноября
15:20 - лекция о донорстве костного мозга;
15:30 - мастер класс "Роспись по шёлку в технике "Холодный батик";
9 ноября
15:00 - цикл лекций "Доктор говорит";
15:30 - встреча с интересным человеком - Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов;
10 ноября
12:00 - занятия по английскому языку.
Кроме того, всю неделю в Штабе работает выставка "Куклы в национальных костюмах".
Записаться на занятия можно по телефону: 8 (831) 435-13-81.
Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".
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