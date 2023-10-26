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Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе

07 ноября 2023 09:30  [1] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

На предстоящей неделе с 7 по 10 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

7 ноября
13:00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы";
14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
15:00 - чайно-поэтический кружок;
16:30 - танцевальный мастер-класс "Бачата";

8 ноября
15:20 - лекция о донорстве костного мозга;
15:30 - мастер класс "Роспись по шёлку в технике "Холодный батик";

9 ноября
15:00 - цикл лекций "Доктор говорит";
15:30 - встреча с интересным человеком - Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов;

10 ноября
12:00 - занятия по английскому языку.

Кроме того, всю неделю в Штабе работает выставка "Куклы в национальных костюмах". 

Записаться на занятия можно по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собаккурсы по оказанию первой медицинской помощикурсы по садоводствулекции Школы актива "Старшего поколения".

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Теги:
Единая Россия Мастер-класс Штаб общественной поддержки
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