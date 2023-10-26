Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

На предстоящей неделе с 7 по 10 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

7 ноября

13:00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы";

14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";

15:00 - чайно-поэтический кружок;

16:30 - танцевальный мастер-класс "Бачата";

8 ноября

15:20 - лекция о донорстве костного мозга;

15:30 - мастер класс "Роспись по шёлку в технике "Холодный батик";

9 ноября

15:00 - цикл лекций "Доктор говорит";

15:30 - встреча с интересным человеком - Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов;

10 ноября

12:00 - занятия по английскому языку.

Кроме того, всю неделю в Штабе работает выставка "Куклы в национальных костюмах".

Записаться на занятия можно по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".