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Общество

Глеб Никитин: "Потребность в безопасности – одна из главных для каждого человека"

10 ноября 2023 09:00  [77] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днём сотрудника органов внутренних дел.

"Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа играет колоссальную роль в жизни общества. Потребность в безопасности – одна из главных для каждого человека. От стабильности и качества правопорядка в стране зависит развитие всех сфер и отраслей. Время постоянно ставит перед вами новые задачи, все чаще используются современные технологии при совершении правонарушений, которым вы противостоите. При этом главным залогом успешной работы органов внутренних дел остаются верность долгу, стремление защитить права граждан, готовность прийти на помощь и трудиться в интересах России. Такие традиции закладывали прошлые поколения правоохранителей, и сегодняшние служители порядка с честью продолжают их дело.

Нижегородских сотрудников органов внутренних дел всегда отличал высокий профессионализм и стремление к постоянному развитию. В нашем регионе работает одно из самых сильных профильных образовательных учреждений в стране – Нижегородская академия МВД России. За последние годы на нашей территории проходило много ярких и значимых мероприятий, и всегда сотрудники органов внутренних дел с честью выполняли поставленные перед ними задачи по обеспечению порядка. Хочу отметить и работу наших участковых уполномоченных. Вы являетесь одной из первых инстанций, куда люди обращаются за решением своих проблем.  Это требует большого количества знаний, умения общаться с гражданами, высоких моральных качеств.

Всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, мужества и надежных товарищей рядом! Пусть в ваших домах царят мир и благополучие!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин МВД
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