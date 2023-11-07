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Фильтры для китайских автомобилей в наличии

08 ноября 2023 16:32  [90]

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Китайский автопром успешно заполняет нишу ушедших западных брендов.

Не так давно такие китайские бренды, как Chery, Geely, HAVAL, OMODA и JAC, находились в тени европейский автогигантов, а сейчас занимают значительную часть российского рынка.

Российский потребитель по достоинству оценил китайский автопром. Ведь за последние годы китайские производители сделали огромный шаг в развитии автомобильной промышленности. В КНР стали привлекать лучших управленцев по ключевым важным направлениям в автопромышленности, внесли огромный вклад в развитие собственных разработок, благодаря чему добились качества автомобилей близкому к знаменитым брендам.

Китайский автопром завоевал сердца российских водителей не только выгодной ценой, но и хорошей приспособленность автомобилей к нашим дорогам. Не стоит оставлять в стороне и тот факт, что красивый внешний вид – это важно, а современные дизайнеры китайских автомобильных заводов знаю толк в хорошей картинке.

Комплектация китайских машин одна из самых обширных, столько нововведений мы можем увидеть именно в машинах китайского автопрома, которые так стремятся к инновационному будущему. Будущее, это не только цифровизация, но и забота об экологии, именно поэтому появляется все больше и больше электроавтомобилей китайского происхождения. Огромный выбор на любой цвет и вкус, и все это с длительной гарантией.

Собрав воедино все эти качества, мы и получили массу новейших и современных автомобилей, которые активно заполняют российские дороги по всей стране.

Идти в ногу со временем - залог нашего успеха. Мы активно мониторим спрос покупателей и понимаем, что сейчас для вас важно и необходимо. Именно поэтому мы расширили наш ассортимент и добавили в ассортимент самые топовые позиции для китайских автомобилей, а именно фильтры: масляные, топливные, воздушные и салонные. Наши продавцы-консультанты всегда готовы помочь Вам с подбором фильтра который идеально подойдет именно для вашего автомобиля, а также порадует вас выгодной ценой.

Рады сообщить, что в АВТОМИГ вы найдете все необходимые фильтры для марок OMODA, HAVAL, Chery, JAC и Geely.

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