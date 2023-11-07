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Общество

Гимназия №2 открылась после капремонта в Нижнем Новгороде

08 ноября 2023 16:54  [86] Общество

Гимназия №2 открылась после капитального ремонта в Нижнем Новгороде, сообщили в департаменте образования администрации города.

"Первая учебная неделя второй четверти началась в гимназии с поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна РФ. На торжественной линейке присутствовали гимназисты 5-11-х классов, педагоги и родители", - рассказали специалисты департамента образования мэрии.

Там также добавили, что в гимназии остался ряд незначительных работ, которые никак не влияют на образовательный процесс и которые подрядчик устранит в ближайшее время в период отсутствия детей в учреждении.

"Подрядчику необходимо провести работы по замене дверей, устройству вывески гимназии, устройству ограждений на крыльцах и пандусах, подшивку козырька главного входа. Работы будут проходить во внеурочное время, поэтому никаких неудобств для ребят и их занятий не будет", - подчеркнули специалисты.

Напомним, что капитальный ремонт кровли школы №14 в Холодном переулке завершили в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что строительство трех школ завершили в Нижегородской области.

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Теги:
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