Нижегородский фонд ОМС в 2024 году направит 56,4 млрд рублей на здравоохранение Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор территориального фонда ОМС Светлана Ермолова на заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам рассказала о финансировании здравоохранения в 2024 году.

Согласно информации, на финансовое обеспечение системы здравоохранения региона в следующем году фонд планирует направить 56,4 млрд рублей, что на 6 млрд больше показателей текущего года. Субвенция федерального фонда ОМС в 2024 году вырастет на 12,6%.

В частности, около 1 млрд рублей выделено на оплату лечения жителей других регионов России в Нижегородской области.

Также на 17,3% увеличено финансирование профилактических медосмотров и диспансеризации. Впервые предусмотрены средства для диспансерного наблюдения онкобольных, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 млрд рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году.

Также напомним, что Нижегородская область получит 14,7 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом.