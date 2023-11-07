Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по китайскому и английскому языку Общество

С 13 по 20 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

13 ноября

17.00 - китайский язык

14 ноября

13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"

14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"

15 ноября

13.30 - йога

15.00 - лекция по нутрициологии "Мой иммунитет"

16 ноября

15.00 - цикл лекций "Доктор говорит"

17 ноября

12.00 - занятия по английскому языку

18 ноября

12.30 - татарский язык

Кроме того, в Штабе продолжается акция "Напиши письмо маме", посвященная Дню матери. Любой желающий может написать поздравительную открытку своей маме и сразу же в Штабе отправить ее по почте.