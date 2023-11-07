Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по китайскому и английскому языку

С 13 по 20 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
13 ноября
17.00 - китайский язык
14 ноября
13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"
15 ноября
13.30 - йога
15.00 - лекция по нутрициологии "Мой иммунитет"
16 ноября
15.00 - цикл лекций "Доктор говорит"
17 ноября
12.00 - занятия по английскому языку
18 ноября
12.30 - татарский язык
Кроме того, в Штабе продолжается акция "Напиши письмо маме", посвященная Дню матери. Любой желающий может написать поздравительную открытку своей маме и сразу же в Штабе отправить ее по почте.
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