Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2023 09:02  [46] Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по китайскому и английскому языку
12 ноября 2023 15:45  [735] Кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде будет закрыто до конца года
12 ноября 2023 13:48  [399] Зарплаты нижегородских учителей вырастут на 13,2% в 2024 году
11 ноября 2023 15:42  [421] Дождеприёмные колодцы установлены на "проблемных" участках в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
11 ноября 2023 14:50  [425] Глеб Никитин: "Если кто-то сейчас критикует полицию при мне, я жестко пресекаю подобные разговоры"
11 ноября 2023 13:20  [447] Глеб Никитин встретился с путешественником Валентином Ефремовым
11 ноября 2023 12:19  [455] Девять квартир в Лыскове утеплили по требованию жилинспекции
11 ноября 2023 11:27  [446] Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе
11 ноября 2023 10:03  [483] Нижегородских школьников научат использовать нейросети для исследования дикой природы
11 ноября 2023 09:00  [533] Глеб Никитин: "Экономисты незаменимы во всех сферах"
Общество

Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по китайскому и английскому языку

13 ноября 2023 09:02  [46] Общество

С 13 по 20 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

13 ноября
17.00 - китайский язык

14 ноября
13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"

15 ноября
13.30 - йога
15.00 - лекция по нутрициологии "Мой иммунитет"

16 ноября
15.00 - цикл лекций "Доктор говорит"

17 ноября 
12.00 - занятия по английскому языку

18 ноября 
12.30 - татарский язык

Кроме того, в Штабе продолжается акция "Напиши письмо маме", посвященная Дню матери. Любой желающий может написать поздравительную открытку своей маме и сразу же в Штабе отправить ее по почте.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph