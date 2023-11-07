Глеб Никитин вошёл в топ-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram в октябре Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 10 место в рейтинге глав регионов по упоминаниям в Telegram в октябре. Соответствующее исследование провело первое информационное Telegram-агентство "Телестрим" совместно с политическим PR агентством Г.У.Р.У.

Согласно информации, при подготовке исследования использовались данные сервиса TgStat и поисковой нейросети собственной разработки "НеДуров", фиксирующей все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

В октябре Глеб Никитин собрал 5739 упоминаний и занял 10-е место в федеральном топе рейтинга. А вот среди глав регионов ПФО нижегородский губернатор стал самым упоминаемым.

Чаще всего Глеба Никитина упоминал в контексте запуска поезда Нижний Новгород - Минск, презентации выставки, посвященной СВО и новым регионам в Доме народного единства, совещания по строительству Ледового дворца и образовательного проекта "Уроки с путешествием".

За прошедший месяц на Telegram-канал Глеба Никитина подписались 517 человек. Канал губернатора Нижегородской области с 41 513 подписчиками остается самым популярным среди губернаторов в ПФО.

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ.