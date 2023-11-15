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Политика

Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае

15 ноября 2023 16:25  [111] Политика

Правительство Нижегородской области совместно с "ЦИПР" принимает участие в крупнейшей технологической выставке Китая China Hi-Tech Fair, которая проходит с 15 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Делегацию возглавил губернатор Глеб Никитин.

Выставка - главное место встречи представителей технологичных компаний и демонстрации ИТ-решений не только в Китае, но и на международной арене. Всего на форум прибыло 214 тысяч участников. В этом году здесь впервые представлены российские технологии.

На нижегородском стенде презентованы инновационные российские решения госкорпорации "Росатом", оператора электродвижения и сети зарядных станций Hyper - и многое другое. А "Горький Тех" презентует ИТ-решения нижегородских компаний.

Глеб Никитин выступил на пленарном заседании 25-го юбилейного Международного форума и познакомил участников с потенциалом нашего региона.

Фото - Александр Воложанин

Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair в Китае

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Теги:
Выставка Международное сотрудничество Технологии
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Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
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