Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае Политика

Правительство Нижегородской области совместно с "ЦИПР" принимает участие в крупнейшей технологической выставке Китая China Hi-Tech Fair, которая проходит с 15 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Делегацию возглавил губернатор Глеб Никитин.

Выставка - главное место встречи представителей технологичных компаний и демонстрации ИТ-решений не только в Китае, но и на международной арене. Всего на форум прибыло 214 тысяч участников. В этом году здесь впервые представлены российские технологии.

На нижегородском стенде презентованы инновационные российские решения госкорпорации "Росатом", оператора электродвижения и сети зарядных станций Hyper - и многое другое. А "Горький Тех" презентует ИТ-решения нижегородских компаний.

Глеб Никитин выступил на пленарном заседании 25-го юбилейного Международного форума и познакомил участников с потенциалом нашего региона.

Фото - Александр Воложанин