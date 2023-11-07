Глеб Никитин выступил на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на пленарном заседании 25-го юбилейного Международного форума China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае. Это сообщили в пресс-службе правительства региона.

В своем выступлении губернатор подчеркнул, что Китай является одним из важнейших партнеров Нижегородской области во многих сферах.

"Это честь — быть среди ведущих мировых научно-технологических лидеров. Мы, безусловно, заинтересованы в создании трансграничной экосистемы образования и инноваций с ведущими китайскими научно-технологическими центрами", — сказал Глеб Никитин.

По словам главы региона, Нижегородская область готова стать партнером в сфере исследований, разработки и производства инновационных продуктов, подготовки ведущих инженерных кадров. Так, Нижегородский НОЦ уже сотрудничает с Международным технологическим союзом китайской провинции Гуандун.

Глеб Никитин пригласил китайских партнеров принять участие в проекте IT-кампуса "Неймарк", сотрудничать в развитии производств "Технопарка Н20" и ОЭЗ "Кулибин".

Также губернатор отметил выгодное транспортно-географическое положение Нижегородской области. В частности, в сентябре был открыт участок трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. В будущем М-12 станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

В заключение Глеб Никитин пригласил компании Китая принять участие в международном ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ" и конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"), которые ежегодно проходят в Нижнем Новгороде.

Напомним, на нижегородском стенде форума China Hi-Tech Fair представлены инновационные российские решения госкорпорации "Росатом", оператора электродвижения и сети зарядных станций Hyper и многое другое.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с двумя провинциями Китая.