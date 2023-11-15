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Бизнес

Облачное видеонаблюдение МТС позволяет нижегородским предприятиям экономить до 30% в год

15 ноября 2023 18:22  [99] Бизнес

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Компания МТС, зафиксировала рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Нижегородской области за три квартала 2023 года на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе оператора, лидерами по внедрению комплексных решений стали объекты коммерческой недвижимости и производственные компании.

На долю производственных компаний пришлось 40% от общего количества обращений. В данной сфере видеокамеры нацелены на контроль служебных помещений и производственных процессов, отслеживание автомобильного трафика, соблюдения санитарных норм, поведения рабочего персонала и своевременное предотвращение возможных инцидентов. МТС предлагает решение «под ключ», включающее монтаж выделенной кабельной сети и систему контроля и управления доступом. Последний, в свою очередь, может являться частью интегрированной системы безопасности.

Еще 35% от общего количества устройств установили компании из сферы торговли. Цифровое решение позволяет подсчитать количество посетителей, понять, на каких местах они проводили больше всего времени, оценить очереди или проконтролировать удаленно график работы объекта. Эта информация полезна не только для отслеживания внештатных ситуаций, но и может быть применена в маркетинговых целях: для регулирования доставки и управления выкладкой товаров, проведения промо-акций, планирования кассового обслуживания или привлечения дополнительных сотрудников.

Рост спроса на системы умного видеоконтроля зафиксирован также со стороны нижегородских девелоперов и управляющих компаний, а также муниципальных учреждений – 15% и 10%, соответственно. Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру зданий и передачи на сервер информации со всех жилых или строящихся объектов компании. Таким образом, управляющие компании могут оперативно принимать меры в случае порчи придомового имущества, детских площадок, машин на парковке, а муниципальные учреждения – исполнять требования по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.

"Сегодня бизнес все чаще обращается к облачному видеонаблюдению, позволяющему сэкономить средства на покупке собственного оборудования. Более того, мы готовы предоставить в аренду необходимое оснащение, обслуживание которого возьмут на себя наши специалисты, а оплату можно настроить в режиме ежемесячной подписки – например, подключать сервис на определенный период для аналитики сезонного трафика. Доступ к технологиям дистанционного контроля и наличие настраиваемых push-уведомлений позволяет руководителям удаленно контролировать бизнес-процессы из любой точки мира", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Теги:
видеонаблюдение МТС
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