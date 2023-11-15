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Общество

Директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов награжден Почетной Грамотой Президента РФ

17 ноября 2023 16:38  [91] Общество

Директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов награжден Почетной Грамотой Президента Российской Федерации. На состоявшейся 17 ноября в Нижнем Новгороде церемонии от имени главы государства награду ему вручил заместитель Губернатора Нижегородской области Петр Банников.

На предприятиях Группы "Т Плюс" Александр Фролов работает после окончания Пермского государственного технического университета в 2005 году. В 2014-2015 годах в должности директора Орского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов "Т Плюс" он руководил строительством и вводом в эксплуатацию Орской солнечной электростанции им. А.А. Влазнева, одного из крупнейших объектов альтернативной энергетики страны. 

С февраля 2016 года Александр Фролов возглавляет Нижегородский филиал "Т Плюс". Под его руководством реализованы масштабные проекты по вводу нового генерирующего оборудования на станциях филиала – энергетического и водогрейного котлов на Дзержинской ТЭЦ, водогрейного котла на Сормовской ТЭЦ, реконструированы водоподготовительные установки Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ, модернизированы все сельские котельные Кстовского муниципального округа, проведена диспетчеризация и автоматизация Дзержинских и Кстовских тепловых сетей. Комплекс выполненных технических мероприятий позволил существенно повысить надежность теплоснабжения и качество предоставляемых услуг, снизить расходы топлива, повреждаемость и потери в теплосетях, сократить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу.

"В своей работе наша компания последовательно руководствуется принципами ESG-стратегии, – говорит Александр Фролов. – Наш безусловный приоритет состоит в том, чтобы обеспечить максимум комфорта в домах жителей. Полученную награду я рассматриваю как оценку труда всего коллектива энергетиков филиала, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом".

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Теги:
Награды Т Плюс
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