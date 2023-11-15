Директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов награжден Почетной Грамотой Президента РФ Общество

Директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов награжден Почетной Грамотой Президента Российской Федерации. На состоявшейся 17 ноября в Нижнем Новгороде церемонии от имени главы государства награду ему вручил заместитель Губернатора Нижегородской области Петр Банников.

На предприятиях Группы "Т Плюс" Александр Фролов работает после окончания Пермского государственного технического университета в 2005 году. В 2014-2015 годах в должности директора Орского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов "Т Плюс" он руководил строительством и вводом в эксплуатацию Орской солнечной электростанции им. А.А. Влазнева, одного из крупнейших объектов альтернативной энергетики страны.

С февраля 2016 года Александр Фролов возглавляет Нижегородский филиал "Т Плюс". Под его руководством реализованы масштабные проекты по вводу нового генерирующего оборудования на станциях филиала – энергетического и водогрейного котлов на Дзержинской ТЭЦ, водогрейного котла на Сормовской ТЭЦ, реконструированы водоподготовительные установки Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ, модернизированы все сельские котельные Кстовского муниципального округа, проведена диспетчеризация и автоматизация Дзержинских и Кстовских тепловых сетей. Комплекс выполненных технических мероприятий позволил существенно повысить надежность теплоснабжения и качество предоставляемых услуг, снизить расходы топлива, повреждаемость и потери в теплосетях, сократить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу.

"В своей работе наша компания последовательно руководствуется принципами ESG-стратегии, – говорит Александр Фролов. – Наш безусловный приоритет состоит в том, чтобы обеспечить максимум комфорта в домах жителей. Полученную награду я рассматриваю как оценку труда всего коллектива энергетиков филиала, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом".