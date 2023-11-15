Нижегородский стенд на форуме China High-Tech Fair отметили наградами Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Совместный стенд Нижегородской области и "ЦИПР" получил награды по итогам выставки China Hi-Tech Fair. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, организаторы отметили высокий уровень организации и наполнение нижегородского стенда.

"Учитывая масштаб выставки и количество экспонентов, это очень здорово!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что Нижегородской области на форуме удалось показать возможности региона мировому IT-сообществу и продвинуть решения 37 российских компаний.

Также в рамках выставки прошла встреча с гендиректоров China Hi-Tech Fair Линем Ханьцзюнем, в ходе которой обсуждались перспективы расширения сотрудничества CHTF с конференцией "ЦИПР". Нижегородцы пригласили китайских коллег стать ключевым международным партнером мероприятия в следующем году.

Напомним, технологическая выставка Китая China Hi-Tech Fair проходила с 15 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Делегацию Нижегородской области возглавил губернатор Глеб Никитин.

Выставка - главное место встречи представителей технологичных компаний и демонстрации ИТ-решений не только в Китае, но и на международной арене. Всего на форум прибыло 214 тысяч участников. В этом году здесь впервые представлены российские технологии.

На нижегородском стенде были презентованы инновационные российские решения госкорпорации "Росатом", оператора электродвижения и сети зарядных станций Hyper - и многое другое. А "Горький Тех" представил ИТ-решения нижегородских компаний.

Глеб Никитин выступил на пленарном заседании 25-го юбилейного Международного форума и познакомил участников с потенциалом нашего региона.

С фоторепортажем с выставки можно ознакомиться по ссылке.