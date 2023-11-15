Льготы по оплате проезда введут в нескольких автобусах Богородска Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Льготы по оплате проезда введут в нескольких автобусах Богородска. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, льготы на городских и пригородных муниципальных маршрутах появятся уже в ноябре.

В частности, льготный проезд станет доступен на маршрутах №1, №4, №5, №11, №15, №2, №6, №7А, №12, №103 и №111.

Ранее сообщалось, что льготы по оплате проезда введут на нижегородском автобусном маршруте №370.

Также напомним, что тарифы в автобусах Нижний Новгород - Бор повысят с 10 декабря.