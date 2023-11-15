Почти 3,5 млрд рублей будет направлено на развитие МСУ Нижнего Новгорода Экономика

В Гордуме Нижнего новгорода 27 ноября прошло совместное заседание постоянных комиссий по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям. Депутаты рассмотрели проект городского бюджета на 2024 год.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин доложил, что расходы в сфере местного самоуправления на 2024 год составят 3,453 млрд рублей. Данные средства будут распределены на ряд муниципальных программ.

В частности, на реализацию программы "Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия" предусмотрено 37,8 млн руб. Из них 19,9 млн рублей будет выделено на деятельность ТОС и текущий ремонт принадлежащих им помещений.

В рамках подпрограммы по поддержке общественных НКО запланировано проведение традиционного конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". В 2024 году финансирование призового фонда составит 15 млн руб.

Как прокомментировала председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина, депутаты отметили увеличение расходов на обновление технических систем города, обеспечение общественного порядка и развитие кадровой политики. В условиях сложной внешнеполитической обстановки не снижаются расходы на международную деятельность - чтобы сохранить выстраиваемые десятилетиями отношения с партнёрами города.

"При этом депутатам хотелось бы видеть увеличение расходов на развитие системы ТОСов. Они выполняют важную работу по объединению наших жителей ради решения вопросов развития конкретных территорий", – добавила Ольга Балакина.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. Документ уже рассмотрели комиссии по социальной политике и по транспорту и дорожному хозяйству.

После того, как проект обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания - они запланированы на 1 декабря.

13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.

Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".