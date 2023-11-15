Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2024 год пройдут 1 декабря Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2024 год пройдут 1 декабря в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, трансляция слушаний будет организована на сайте мэрии.

Нижегородцы могут направить свои предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета до 23:59 1 декабря по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213; по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; на официальном сайте администрации города через сервис "Интернет-приемная".

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. После того, как документ обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания. 13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.

Проект бюджета уже рассмотрели комиссии по социальной политике и по транспорту и дорожному хозяйству.

Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.

Первое чтение проекта областного бюджета запланировано на 30 ноября. Уже прошли публичные слушания по проекту бюджета.