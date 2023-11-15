Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2023 13:43  [58] Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2024 год пройдут 1 декабря
27 ноября 2023 10:53  [195] Более 300 договоров на семейную ипотеку оформили в Нижегородской области
24 ноября 2023 14:02  [640] Льготы по капремонту для отдельных категорий граждан старше 70 и 80 лет в Нижегородской области станут бессрочными
24 ноября 2023 12:45  [390] Более миллиарда рублей поступлений от НДФЛ запланировано в бюджет Дзержинска на 2024 год
24 ноября 2023 11:28  [460] Более 60% расходов бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год заложено на соцсферу
23 ноября 2023 18:28  [525] Несколько муниципальных помещений Дзержинска передадут в безвозмездное пользование
23 ноября 2023 17:38  [475] Рост прибыли по полному кругу организаций на 4,5-5,2% ждут в Дзержинске через три года
23 ноября 2023 17:36  [511] Депутаты ЗСНО обсудили увеличение расходов на обновление канатной дороги
23 ноября 2023 16:42  [478] Новое производство по выпуску творога открылось в Княгинине
23 ноября 2023 13:24  [431] Предприятия Эн+ получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024
Экономика

Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2024 год пройдут 1 декабря

27 ноября 2023 13:43  [58] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2024 год пройдут 1 декабря в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, трансляция слушаний будет организована на сайте мэрии.

Нижегородцы могут направить свои предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета до 23:59 1 декабря по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213; по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; на официальном сайте администрации города через сервис "Интернет-приемная".

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. После того, как документ обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания. 13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.

Проект бюджета уже рассмотрели комиссии по социальной политике и по транспорту и дорожному хозяйству.

Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода"

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.

Первое чтение проекта областного бюджета запланировано на 30 ноября. Уже прошли публичные слушания по проекту бюджета.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Публичные слушания
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph