Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
29 ноября 2023 15:02  [34] Почти 1100 кафе зарегистрировано в Нижегородской области
29 ноября 2023 13:27  [121] Нижегородские аграрии вернули в оборот ещё более 16 тысяч га залежных земель
28 ноября 2023 17:14  [291] Годовая инфляция в Нижегородской области в октябре составила 6%
28 ноября 2023 16:41  [311] Свыше 4,6 млрд рублей заложили в бюджет Нижнего Новгорода на благоустройство
28 ноября 2023 13:13  [386] Индексация зарплат госслужащих не будет проводиться в 2024 году
28 ноября 2023 12:31  [318] Около 2,6 млрд рублей поступит в казну Нижнего Новгорода от управления имуществом
28 ноября 2023 10:45  [304] Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат до 14,5 тысяч рублей
27 ноября 2023 19:20  [532] Бюджет Нижегородской области на 2023 год будет скорректирован на 7 млрд рублей
27 ноября 2023 18:50  [467] Почти 3,5 млрд рублей будет направлено на развитие МСУ Нижнего Новгорода
27 ноября 2023 18:10  [381] ЦБ РФ возобновит операции по закупке и продаже валюты из ФНБ
Экономика

Почти 1100 кафе зарегистрировано в Нижегородской области

29 ноября 2023 15:02  [34] Экономика

По данным на 1 ноября в Нижегородской области зарегистрированы 1 103 кафе, 211 ресторанов и 381 бар, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в текущем году наблюдается положительная динамика по прибыли у нижегородских предприятий общепита.

Так, если в 2022 году выручка у нижегородских кафе составила 25,6 млрд рублей, то за 10 месяцев 2023 года данный показатель уже превысил 27,8 млрд рублей.

Также вырос и объем среднего чека в нижегородском ресторане - с 530 до 580 рублей.

Напомним, что культурный центр и рестораны планируется построить на новой набережной на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в Куйбышевской водокачке.

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рестораны Финансовые итоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph