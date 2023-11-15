Почти 1100 кафе зарегистрировано в Нижегородской области Экономика

По данным на 1 ноября в Нижегородской области зарегистрированы 1 103 кафе, 211 ресторанов и 381 бар, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в текущем году наблюдается положительная динамика по прибыли у нижегородских предприятий общепита.

Так, если в 2022 году выручка у нижегородских кафе составила 25,6 млрд рублей, то за 10 месяцев 2023 года данный показатель уже превысил 27,8 млрд рублей.

Также вырос и объем среднего чека в нижегородском ресторане - с 530 до 580 рублей.

Напомним, что культурный центр и рестораны планируется построить на новой набережной на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в Куйбышевской водокачке.