Вопросы возрождения и развития Саровской и Дивеевской обителей обсудили в Москве Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Москве прошло заседание Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей под председательством руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

В мероприятии также приняли участие зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава Мордовии Артём Здунов, сенатор Андрей Клишас, а также другие представители госструктур, бизнеса и общественных организаций.

В ходе заседания обсуждалась работа по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, а также планов по продолжению развития данных территорий.

Игорь Комаров отметил, что Владимир Путин и патриарх Кирилл высоко оценили работу по развитию Саровско-дивеевского кластера, который стал одним из главных центров развития православного христианства.

По словам полпреда, кластер является местом притяжения верующих, а также важным вектором развития культурно-исторического туризма и точкой роста для развития экономики и туризма как Нижегородской области, так и соседних регионов.

"Благодаря запуску скоростной трассы М-12 "Восток" открылись новые возможности для развития Саровской и Дивеевской обителей. Серьёзный положительный отклик в обществе получила работа по реконструкции культурных исторических объектов и инфраструктуры в Арзамасе", - добавил Игорь Комаров.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в ходе заседания рассказал о ходе работ по возрождению храмов и монастырей, строительстве и реконструкции культурных и образовательных учреждений Арзамаса, Дивеева и Сарова и о планах по реализации проекта возрождения саровских и дивеевских святынь.

Глеб Никитин и Артём Здунов представили результаты проекта по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" на территории Нижегородской области и Республики Мордовия.

Глеб Никитин подчеркнул, что благоустроенный Арзамас стал точкой притяжения туристов: в городе приведены в порядок в общей сложности более 50 га общественных пространств.

"Работа по развитию Арзамаса в рамках кластера должна быть продолжена и лечь в основу подготовки к предстоящему 450-летию города, празднование которого произойдет в 2028 году", — заключил губернатор Нижегородской области.

Напомним, проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" реализуется при поддержке президента РФ Владимира Путина с 2018 года. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов. Сопутствующие мероприятия охватили основные отрасли: дорожное хозяйство и транспорт, благоустройство, сохранение ОКН, экологию, культуру, образование и т.д.