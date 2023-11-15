Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2023 14:42  [107] Нижегородские парламентарии обсудили обязательную регистрацию домашних собак
30 ноября 2023 14:36  [112] Глеб Никитин: "Нижегородская область - это культура, движуха, туризм"
30 ноября 2023 14:07  [130] Вопросы возрождения и развития Саровской и Дивеевской обителей обсудили в Москве
30 ноября 2023 13:35  [144] Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области 30 ноября - 1 декабря
30 ноября 2023 13:07  [147] Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря
30 ноября 2023 12:48  [174] Реконструкцию Нижегородской станции аэрации профинансируют из федбюджета
30 ноября 2023 12:17  [220] Пожилым нижегородцам предоставят бессрочные льготы на капремонт
30 ноября 2023 11:48  [166] Департаменты образования Нижнего Новгорода и Волгограда начали сотрудничать
30 ноября 2023 10:45  [196] Более 2 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области в 2023 году
30 ноября 2023 10:28  [167] Сормовскую ТЭЦ посетили учащиеся нижегородского лицея №38
Общество

Вопросы возрождения и развития Саровской и Дивеевской обителей обсудили в Москве

30 ноября 2023 14:07  [130] Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Москве прошло заседание Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей под председательством руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

В мероприятии также приняли участие зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава Мордовии Артём Здунов, сенатор Андрей Клишас, а также другие представители госструктур, бизнеса и общественных организаций.

В ходе заседания обсуждалась работа по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, а также планов по продолжению развития данных территорий.

Игорь Комаров отметил, что Владимир Путин и патриарх Кирилл высоко оценили работу по развитию Саровско-дивеевского кластера, который стал одним из главных центров развития православного христианства.

По словам полпреда, кластер является местом притяжения верующих, а также важным вектором развития культурно-исторического туризма и точкой роста для развития экономики и туризма как Нижегородской области, так и соседних регионов.

"Благодаря запуску скоростной трассы М-12 "Восток" открылись новые возможности для развития Саровской и Дивеевской обителей. Серьёзный положительный отклик в обществе получила работа по реконструкции культурных исторических объектов и инфраструктуры в Арзамасе", - добавил Игорь Комаров.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в ходе заседания рассказал о ходе работ по возрождению храмов и монастырей, строительстве и реконструкции культурных и образовательных учреждений Арзамаса, Дивеева и Сарова и о планах по реализации проекта возрождения саровских и дивеевских святынь.

Глеб Никитин и Артём Здунов представили результаты проекта по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" на территории Нижегородской области и Республики Мордовия.

Глеб Никитин подчеркнул, что благоустроенный Арзамас стал точкой притяжения туристов: в городе приведены в порядок в общей сложности более 50 га общественных пространств.

"Работа по развитию Арзамаса в рамках кластера должна быть продолжена и лечь в основу подготовки к предстоящему 450-летию города, празднование которого произойдет в 2028 году", — заключил губернатор Нижегородской области.

Напомним, проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" реализуется при поддержке президента РФ Владимира Путина с 2018 года. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов. Сопутствующие мероприятия охватили основные отрасли: дорожное хозяйство и транспорт, благоустройство, сохранение ОКН, экологию, культуру, образование и т.д.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дивеевский район Религия Туризм
Поделиться:
Новости по теме
05 сентября 2023 16:15  [641] Обновленную улицу Карла Маркса открыли на День города в Арзамасе
28 июля 2023 18:33  [1243] Мэрия Арзамаса, АСИРИС и компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера будут совместно развивать историческое наследие
26 июля 2023 20:06  [7261] Более 500 человек работали над реставрацией Воскресенского собора в Арзамасе
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph