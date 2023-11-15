Понтонный мост через Оку снова открылся для движения в Павлове

Фото: администрация Павловского муниципального округа
Понтонный мосту через Оку снова открылся для движения в Павлове.
Как сообщили в администрации округа, движение по переправе, связывающей город Павлово и поселок Тумботино, восстановлено для транспорта и пешеходов.
Ранее сообщалось, что понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют.
Напомним также, что правительство Нижегородской области определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.
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