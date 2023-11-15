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Общество

Понтонный мост через Оку снова открылся для движения в Павлове

01 декабря 2023 09:48  [43] Общество
Фото: администрация Павловского муниципального округа

Фото: администрация Павловского муниципального округа

Понтонный мосту через Оку снова открылся для движения в Павлове.

Как сообщили в администрации округа, движение по переправе, связывающей город Павлово и поселок Тумботино, восстановлено для транспорта и пешеходов.

Ранее сообщалось, что понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют.

Напомним также, что правительство Нижегородской области определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.

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Теги:
Мосты Павлово
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