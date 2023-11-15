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Общество

Коллективы предприятий Сормовского района поддержали проект новой станции метро

01 декабря 2023 18:15  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Расширенное заседание экспертной группы по работе общественного транспорта нижегородской агломерации с участием представителей ГК "Моспроект-3", депутатов Заксобрания Нижегородской области, Думы Нижнего Новгорода и сотрудников местных предприятий прошло в Сормовском районе.

Согласно информации, в рамках мероприятия обсуждался проект будущей станции метро на улице Станционной. 

По словам генерального директора МКУ "ГУММиД" Андрея Левдикова, при выборе места расположения будущей станции разработчики проекта учитывали как экономические, так и социальные аспекты. Так, строительство на улице Станционной будет вестись около трех лет, а в центре Сормова работы заняли бы пять лет.

Кроме того, не потребуется остановка работы трамваев и перекрытие движения транспорта по основной магистрали района – улице Коминтерна.

Замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин отметил, что расположение станции позволит совершать пересадки между городскими и пригородными электричками, поездами метро и автобусами. Реализовать проект пересадочного узла в центре Сормова было бы невозможно.

Генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин отметил, что сейчас сотрудники завода добираются до работы 1,5-2 часа, а метрополитен позволит значительно сократить время в пути.

Советник главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин добавил, что, по прогнозам, пассажиропоток в нижегородском метро после ввода новой станции увеличится на 20-25%.

По итогам мероприятия участники сошлись во мнении, что новая станция метро в Сормовском районе принесет большую пользу местным предприятиям.

Напомним, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

Новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной. 

В конце октября мэрия опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове.

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Теги:
Метро Сормовский район
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