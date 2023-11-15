Строительство метро в Сормовском районе будет вестись на трех площадках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство метро в Сормовском районе будет вестись на трех площадках. Об этом сообщил гендиректор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

Согласно информации, станция в Сормовском районе будет возводиться по тому же принципу, как в верхней части города: параллельное проектирование и строительство. Работы будут вестись в несколько этапов.

Проект планировки территории под строительство уже утвержден. Далее пройдет изъятие объектов с территории строительства и организация стройплощадок.

В Сормовском районе будет организовано три стройплощадки. Так, стартовый котлован расположится у станции "Буревестник", вторая площадка - станционный комплекс "Сормовский", на третьей площадке в середине прохождения ветки метро будет возводиться вентиляционный узел.

Напомним, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

Новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной.

В конце октября мэрия опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове.

На прошлой неделе коллективы предприятий Сормовского района поддержали проект новой станции метро.