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Общество

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 5 тысяч нижегородцев

05 декабря 2023 18:26  [79] Общество

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 5 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, после отборочных этапов на фестиваль поедут 180 представителей региона. Таким образом, на одно место претендует около 30 человек.

В Нижегородской области пройдет и региональная программа фестиваля. Наш регион с 14 по 17 марта 2024 года посетят 120 участников маршрута "Жить и работать в России".

Программа Нижегородской области пройдет под девизом "100% настоящее". Участникам маршрута предложат четыре трека: "100% настоящая любовь", "100% настоящая история", "100% настоящее развитие" и "100% настоящее искусство".

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в мероприятии подали представители 183 стран.

Последний раз Всемирный фестиваль студентов и молодёжи прошел в 2017 году также в Сочи. Идея вновь провести его была озвучена президенту в рамках встречи с учащимися вузов 25 января этого года. Уже в апреле Владимир Путин подписал указ о проведении на территории России Всемирного фестиваля молодежи.

В состав оргкомитета по подготовке фестиваля вошел и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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