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Общество

Андрей Турчак посетил школу №2 "Город наук" в городе Дзержинске

06 декабря 2023 14:00  [95] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил с рабочим визитом город Дзержинск. Там совместно с депутатом Государственной Думы, координатором партпроекта "Новая школа" Аленой Аршиновой и главой города Иваном Носковым они побывали в новом здании школы №2 "Город наук", которая была открыта 1 сентября. Также они обсудили дальнейшее строительство в городе новых школ с профильными классами.  

"Дзержинская школа №2 – одна из старейших в городе, основана в 1931 году. Без малого за 100 лет сменила несколько адресов. И только в этом году отметила полноценное новоселье, переехав из здания в 3 тысячи квадратов в 30 тысяч. Сегодня это одна из лучших школ в Нижегородской области, построенная по президентской программе", - отметил Андрей Турчак.

В рамках нацпроекта "Образование" на общую сумму около 150 млн рублей в школе "Город наук" было установлено оборудование для кабинетов физики, химии и лаборантских, скалодрома, тренажерного, хореографического, читального и спортивного залов. Также Андрею Турчаку показали 25-метровый бассейн, слесарную и столярную мастерские, зал самбо и тир. Напомним, общая стоимость строительства школы составила 985,2 млн рублей. 

Важно, что такие объекты появляются не только в столицах наших регионов, но и в городах поменьше, а также на селе, подчеркнул секретарь Генсовета партии.

"Здесь есть все для полноценного образования и досуга детей: лаборатории, оснащенные современным оборудованием кабинеты физики, театральная студия, спортивный, гимнастический и тренажерный залы, зал хореографии, бассейн, центр единоборств, в котором по партийному проекту "Единой России" проходят, в том числе, занятия по самбо", - рассказал секретарь Генсовета партии.

В свою очередь, глава Дзержинска Иван Носков заметил, что школы с углубленным изучением точных наук сегодня актуальны, как никогда.

"На примере школы "Город наук" обсудили актуальность строительства в Дзержинске школ с профильным образованием. Для нашего промышленного города такие школы с углубленным изучением точных наук сегодня актуальны, как никогда. Это может быть не только физмат, но и химия – предприятиям нужны специалисты химического профиля, особенно в свете расширения особой экономической зоны "Кулибин" и строительства Экотехнопарка, - отметил Иван Носков. - Мы только вначале пути развития и строительства новых соцучреждений в городе.  Буду рад, если наш опыт будет внедряться в других регионах, поскольку потребность в "узких" специалистах есть практически везде. У нас это химики, где-то – физики, физики-ядерщики, специалисты по туризму, пищевой промышленности, атомной энергетике и другие".

Остановился Андрей Турчак и в целом на строительстве новых школ по региону. По его словам, за последние пять лет в Нижегородской области по президентской программе построено 17 школ.

"Еще 15 – строятся: в Арзамасе, Бору, Выксе, Городце, Семенове, в поселках Фокино и Анкудиновка. Только в 2024 году региону на эти цели выделено более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, который мы недавно приняли", - добавил он.

Параллельно по поручению президента идет масштабная программа капремонта школ.

"Единая Россия" реализует ее вместе с Минпросвещения. Работы уже завершены в двух школах Нижегородской области, в восьми – готовность 96-99%. До конца года они все будут сданы. В течение двух лет в регионе отремонтируют еще 12 школ", - сказал Андрей Турчак.

Отметим, что строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений является ключевым направлением народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".

Программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ по всей стране. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

"Единая Россия" обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ по программе капремонта, а в период с 2019 по 2024 годы – построить 1300 новых школ. Большая часть обновленных учебных заведений приходится на сельские территории.

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Теги:
Единая Россия Школы
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