Два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Балахне Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Балахне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об аварии на улице Чкалова поступило 6 декабря в 12:06.

В результате столкновения Kia Spectra и грузовика погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Сотрудники МЧС произвели работы по деблокированию погибших. В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе.