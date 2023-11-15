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Два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Балахне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение об аварии на улице Чкалова поступило 6 декабря в 12:06.
В результате столкновения Kia Spectra и грузовика погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Сотрудники МЧС произвели работы по деблокированию погибших. В настоящее время устанавливаются причины ДТП.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе.
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