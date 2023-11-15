Глеб Никитин вошёл в ТОП-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram в ноябре Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 7 место в рейтинге глав регионов по упоминаниям в Telegram в ноябре. Соответствующее исследование провело первое информационное Telegram-агентство "Телестрим" совместно с политическим PR агентством Г.У.Р.У.

Согласно информации, при подготовке исследования использовались данные сервиса TgStat и поисковой нейросети собственной разработки "НеДуров", фиксирующей все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Как отметили авторы исследования, многие многие главы субъектов РФ значительно нарастили свою медийную активность по сравнению с октябрём. В первую очередь, повышение медийности связано с проведением масштабной международной выставки "Россия"

Так, Глеб Никитин собрал 7598 упоминаний и поднялся на три позиции, заняв 7-е место в федеральном топе рейтинга. Среди глав регионов ПФО нижегородский губернатор снова стал самым упоминаемым и подтвердил статус медиа-лидера.

Чаще всего Глеба Никитина упоминали в контексте успешной презентации достижений региона в рамках "Дня Нижегородской области" на выставке "Россия", а также выступления на пленарной сессии крупнейшей международной технологической выставки China High-Tech Fair в Китае, где губернатор Нижегородской области представил технологический потенциал региона и пригласил китайских партнёров на ЦИПР 2024.

Кроме того, медиа-баллов Никитину добавило празднование "Дня народного единства" в Нижнем Новгороде и участие в стриме "Народного фронта" на Первом канале.

За прошедший месяц на Telegram-канал Глеба Никитина подписались 175 человек. По итогам ноября канал губернатора Нижегородской области с 41 694 подписчиками остаётся самым популярным среди губернаторов в ПФО и 18-м по популярности в федеральном ТОПе.

Напомним, что в Нижегородской области запущен конкурс лучших пабликов государственных учреждений в социальных сетях.