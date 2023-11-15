Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

На предстоящей неделе 11 по 17 декабря на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

11 декабря

14:00 - квиз ко Дню конституции;

17:00 – занятия по китайскому языку;

12 декабря

14:00 – мастер-класс "Смартфон не просто телефон";

15:00 - мастер-класс по созданию сувениров из отлитых фигурок;

16:00 – бачата;

13 декабря

15:00 – лекция "Основы сторителлинга";

14 декабря

15:00 – лекция "Доктор говорит";

15 декабря

12:00 – занятия по английскому языку;

16 декабря

16:00 – занятия по татарскому языку;

17 декабря

15:00 - шахматы для всех возрастов.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".