Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе

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На предстоящей неделе 11 по 17 декабря на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.
11 декабря
14:00 - квиз ко Дню конституции;
17:00 – занятия по китайскому языку;
12 декабря
14:00 – мастер-класс "Смартфон не просто телефон";
15:00 - мастер-класс по созданию сувениров из отлитых фигурок;
16:00 – бачата;
13 декабря
15:00 – лекция "Основы сторителлинга";
14 декабря
15:00 – лекция "Доктор говорит";
15 декабря
12:00 – занятия по английскому языку;
16 декабря
16:00 – занятия по татарскому языку;
17 декабря
15:00 - шахматы для всех возрастов.
Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".
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