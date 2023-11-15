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Общество

Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе

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Фото: Штаб общественной поддержки

На предстоящей неделе 11 по 17 декабря на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

11 декабря
14:00 - квиз ко Дню конституции;
17:00 – занятия по китайскому языку;

12 декабря
14:00 – мастер-класс "Смартфон не просто телефон";
15:00 - мастер-класс по созданию сувениров из отлитых фигурок;
16:00 – бачата;

13 декабря
15:00 – лекция "Основы сторителлинга";

14 декабря
15:00 – лекция "Доктор говорит";

15 декабря
12:00 – занятия по английскому языку;

16 декабря
16:00 – занятия по татарскому языку;

17 декабря
15:00 - шахматы для всех возрастов.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собаккурсы по оказанию первой медицинской помощикурсы по садоводствулекции Школы актива "Старшего поколения".

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Теги:
Единая Россия Мастер-класс Штаб общественной поддержки
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