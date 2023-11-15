Саморегулируемые организации в строительстве

Саморегулируемые организации сегодня действуют во многих профессиональных сферах: арбитраж, проектирование, оценка и другие. Их деятельность регламентируется Федеральным законом № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Приказами соответствующих министерств, ведомств, Градостроительным кодексом - в отрасли строительства.

Виды СРО

Саморегулируемое предприятие – это не коммерческая организационно-правовая форма общества, объединяющего юридических лиц, а также ИП, осуществляющих схожую деятельность. Строительная сфера подразумевает не только возведение зданий, но и создание проектов, инженерных конструкций. В связи с этим различают СРО:

в строительстве;

в инженерных изысканиях;

в проектировании.

Функции СРО

Нормами действующего законодательства предусмотрены следующие полномочия:

Определение критериев участия, а также порядок, условия вступления или исключения из членства; Проверки членов СРО на предмет соответствия законодательству; Контролирование процесса исполнения членоами СРО обязательство по договором с привлечение бюджетных средств; Создание фонда, компенсирующего третьим лицам ущерб, нанесенный членом СРО; Рассмотрение жалоб, претензий третьих лиц к участникам.

Дополнительно! За нарушение условий членства, участники привлекаются к дисциплинарной ответственности:

Предписание об устранении нарушений;

Предупреждение;

Штраф;

Исключение (при грубых нарушениях).

Вступление в СРО

Участниками саморегулируемой компании могут стать ООО, ОАО, ИП, которые занимаются возведением и реконструкцией зданий и сооружений, проведением капитального ремонта, инженерными изысканиями и проектированием. Для таких компаний членство в СРО обязательно при заключении договоров с определенными лицами:

- застройщиком,

- техническим заказчиком,

- лицом,ответственным за организацию строительства,

- региональным оператором.

Внимание! Пакет документов для регистрации членства должны быть поданы в СРО региона по месту учета строительной фирмы или ИП.

Для того чтобы вступить в СРО необходимо соблюсти условия, отраженные в Градостроительном кодексе РФ, а также в регламенте СРО:

Корректно заполненный пакет документов;

Наличие в штате минимум двоих работников, включенных в Реестр НРС;

Оплата членских взносов.

На заметку! При выполнении работ для госкомпаний и бюджетных учреждений оплачивается дополнительный компфонд договорных обязательство.

Преимущества вступления в СРО

Фирмы – участники могут получать поддержку от СРО при получении заказов на определенные виды работ

Благодаря деятельности саморегулируемой компании улучшается качество выполняемых строительных работ, осуществляется страхование профессиональных обязательств участников.

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