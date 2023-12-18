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Общество

Движение по автодороге М-12 "Восток" от Москвы до Казани официально запущено

21 декабря 2023 15:48  [1] Общество

Скоростную трассу М-12 "Восток" официально открыли. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска движения.

"С богом! Разрешаю", — заявил президент.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о запуске движения - и с этого момента открыли все участки трассы М-12 "Восток" и пустили по ней колонну грузовиков.

Напомним, скоростную дорогу от Москвы до Казани протяжённостью 810 км построили за три года, и сдали на семь месяцев раньше срока.

В сентябре ввели участок от Москвы до Арзамаса, в ноябре - участок в Чувашии и Татарстане. Сейчас в эксплуатацию введён участок от Арзамаса до Шумерли.

Трасса идёт через Подмосковье, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и сократила время в пути почти вдвое, до 6,5 часа.

Как сообщает телеканал "360", Владимир Путин назвал строительство М-12 уникальным: инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности в стране ещё никогда не реализовывались. Он объявил о прокладке продолжения трассы до Екатеринбурга и признался, что хотел бы по ней проехать.

Напомним, проезд на легковом автомобиле по М-12 от Нижнего Новгорода до Казани обойдётся в 1660 рублей, от Москвы до Казани - 4481 рубль. 

СПРАВКА:

Федеральная трасса М-12 "Восток" Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута "Россия". В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м – до Тюмени.

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Теги:
М-12
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