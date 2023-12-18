Новый график движения поездов с 10 декабря
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 декабря 2023 19:02  [112] Нижегородский парк "Швейцария" представил программу на новогодние праздники
21 декабря 2023 11:03  [193] Фестиваль анимации "МультПром" пройдет в Нижнем Новгороде 19-20 января
20 декабря 2023 15:22  [361] Пацаны не опаздывают: режиссер Жора Крыжовников завершил работу над восьмым эпизодом сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
18 декабря 2023 18:23  [450] Нижегородский Минкульт и Александринский театр начали сотрудничать
18 декабря 2023 12:20  [791] Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
17 декабря 2023 13:17  [638] Сестры Аверины представили премьеру шоу "Лебединое озеро" в Нижнем Новгороде
17 декабря 2023 10:42  [594] Нижегородские "Заповедные кварталы" презентовали коллекцию зимнего мерча
15 декабря 2023 11:54  [624] Режиссер Жора Крыжовников: премьера восьмого эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоится в новую дату
13 декабря 2023 17:52  [578] Около 240 тысяч "Пушкинских карт" оформлено в Нижегородской области
13 декабря 2023 09:05  [458] Лучшие молодежные театральные коллективы выбрали в Нижегородской области
Культура и отдых

Нижегородский парк "Швейцария" представил программу на новогодние праздники

21 декабря 2023 19:02  [112] Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Представители парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде представили в соцсетях программу на новогодние праздники.

Согласно информации, с 21 по 31 декабря в аллеях детского парка и на площадке около шишки по будням с 18:00 до 20:00 будет проходить интерактивное представление мимов и шествие Деда Мороза и Снегурочки, а с 19:00 до 19:30 пройдет показ спектакля "Новогодняя сказка".

В выходные дни представления мимов будут проходить с 12:00 до 14:00, шествие Деда Мороза и Снегурочки состоится с 17:00 до 19:00, а показ спектакля в 18:00. 24 декабря та же программа без показа спектакля начнется в 17:00.

В саму новогоднюю ночь Деда Мороза, Снегурочку и мимов в парке "Швейцария" можно будет встретить с 23:30 до 02:30, а на центральной площади в это время будет проходить новогодняя вечеринка.

С 1 по 7 января для всех посетителей парка будет проходить квест "Звездная Швейцария", а с 31 декабря по 7 января на центральной площади будет работать новогодняя рождественская ярмарка.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.

Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".

В сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января пройдёт "Горьковская ярмарка".

Также 26 декабря у стадиона "Нижний Новгород" откроется зимняя площадка "Спорт Порт".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Парк Швейцария
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph