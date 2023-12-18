Нижегородский парк "Швейцария" представил программу на новогодние праздники Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Представители парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде представили в соцсетях программу на новогодние праздники.

Согласно информации, с 21 по 31 декабря в аллеях детского парка и на площадке около шишки по будням с 18:00 до 20:00 будет проходить интерактивное представление мимов и шествие Деда Мороза и Снегурочки, а с 19:00 до 19:30 пройдет показ спектакля "Новогодняя сказка".

В выходные дни представления мимов будут проходить с 12:00 до 14:00, шествие Деда Мороза и Снегурочки состоится с 17:00 до 19:00, а показ спектакля в 18:00. 24 декабря та же программа без показа спектакля начнется в 17:00.

В саму новогоднюю ночь Деда Мороза, Снегурочку и мимов в парке "Швейцария" можно будет встретить с 23:30 до 02:30, а на центральной площади в это время будет проходить новогодняя вечеринка.

С 1 по 7 января для всех посетителей парка будет проходить квест "Звездная Швейцария", а с 31 декабря по 7 января на центральной площади будет работать новогодняя рождественская ярмарка.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.

Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".

В сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января пройдёт "Горьковская ярмарка".

Также 26 декабря у стадиона "Нижний Новгород" откроется зимняя площадка "Спорт Порт".