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Общество

Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Чкаловске

22 декабря 2023 10:29  [112] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открыли в селе Вершилово и деревне Железово Чкаловского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, объекты были построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". На их возведение и оснащение из федерального и областного бюджетов было выделено около 24 млн рублей.

И.о. главного врача Чкаловской ЦРБ Владимир Смирной отметил, что ФАПы подключены к интернету и оснащены новой медицинской техникой.

К двум ФАПам прикреплено около 1 250 человек. Это жители 34 населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания новых медучреждений.

Ранее сообщалось, что новый ФАП для 500 местных жителей открылся в селе Пожарки Сергачского округа.

Также напомним, что план по строительству ФАПов на 2023 год выполнен в Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение Чкаловский г.о.
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