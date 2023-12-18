Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Чкаловске

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Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открыли в селе Вершилово и деревне Железово Чкаловского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, объекты были построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". На их возведение и оснащение из федерального и областного бюджетов было выделено около 24 млн рублей.
И.о. главного врача Чкаловской ЦРБ Владимир Смирной отметил, что ФАПы подключены к интернету и оснащены новой медицинской техникой.
К двум ФАПам прикреплено около 1 250 человек. Это жители 34 населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания новых медучреждений.
Ранее сообщалось, что новый ФАП для 500 местных жителей открылся в селе Пожарки Сергачского округа.
Также напомним, что план по строительству ФАПов на 2023 год выполнен в Нижегородской области.
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