В Штабе общественной поддержки дали старт комплексной программе "Женский день" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки дали старт комплексной программе "Женский день" в рамках партпроекта "Женское движение Единой России".

"Сегодня в нашем Штабе мы запустили новый проект, новую традицию – два раза в месяц мы будем организовывать так называемые "Женские дни". В течение всего дня на площадке Штаба будет проходить множество различных активностей для женщин, рассчитанные на любой возраст – будь то молодая девушка или дама почтенного возраста», - отметила региональный координатор партийного проекта, руководитель Штаба общественной поддержки, сенатор РФ Ольга Щетинина. По ее словам, главная задача программы – поддержать и помочь, создать условия для получения женщинами новых знаний, консультаций, общения и творчества.

В день старта программы на площадке Штаба проходили различные мероприятия, как для взрослых, так и для детей.

"Так, по итогам лекций участницы смогли узнать о том, как стать предпринимателем, как сохранять свое здоровье и красоту, получили консультации от акушера-гинеколога. Также нижегородки смогли познакомиться с культурой и традициями Китая: на занятиях по китайскому языку, мастер-классе по каллиграфии и чайной церемонии. А для детей, которые пришли с мамами, была подготовлена особая программа: новогоднее представление со Снегурочкой и Дедом Морозом и интересные мастер-классы", - добавила заместитель регионального координатора проекта "Женское движение Единой России", депутат городской думы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина.

Кроме того, в рамках мероприятия Ольга Щетинина, а также депутаты городской думы Нижнего Новгорода Ольга Балакина, Инна Ванькина, Татьяна Дружинина, Мария Самоделкина провели личные приемы граждан.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.