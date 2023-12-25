Сергей Дорофеевский рассказал о планах ГЖД в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в ходе своей пресс-конференции рассказал о планах компании в Нижегородской области.

Так, на Бору планируется модернизировать существующую железнодорожную сеть для возведения нового логистического центра, который будет обслуживать будущую портовую экономическую зону.

Ожидается, что погрузка здесь составит до 4,35 млн тонн в год.

Что касается пригородных поездов, то к концу 2024 года ГЖД планирует построить станцию "Мещерская", а также модернизировать станцию "Стригино". Сергей Дорофеевский отметил, что работы не повлекут за собой дискомфорт для пассажиров.

Также начальник ГЖД рассказал, что станция "Варя", которую планируется снести при продлении метро в Сормовском районе, будет закрыта не сразу, а по мере проходки тоннеля.

Весной 2024 года планируется закрытие на ремонт старого Борского моста. Как рассказал Сергей Дорофеевский, эти работы не повлияют на движение электричек. Более того, рассматривается возможность запуска дополнительных пригородных поездов с Бора.

В 2024 году на Детской железной дороге Нижнего Новгорода начнется строительство "Кванториума", его проект уже прошел госэкспертизу. Возведение трехэтажного здания с помещениями для занятий, лабораториями и спортивным залом планируется завершить в 2025 году. Всего в проект инвестировано 480 млн рублей.

Кроме того, в будущем проект "Уроки с путешествием", в рамках которого нижегородские и волгоградские школьники изучают историю России непосредственно на местах событий, планируется провести и в других городах, однако пока их названия не раскрываются.

На данный момент участниками проекта стали более 8 тысяч школьников, а всего до конца февраля экскурсии по Нижнему и Волгограду проведут для 13 600 ребят.

Напомним, что в ходе своей пресс-конференции Сергей Дорофеевский рассказал о строительстве ВСМ до Нижнего Новгорода, двухэтажных поездах между Нижним Новгородом и Москвой и о возведении ж/д ветки Мыза - Кстово.