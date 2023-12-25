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Общество

Благотворительная ёлка главы Нижнего Новгорода собрала около тысячи ребятишек

26 декабря 2023 17:03  [89] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в театре "Комедiя" состоялась благотворительная ёлка главы города. Праздник посетили около тысячи ребятишек из многодетных, малообеспеченных семей, семей участников СВО и имеющих детей с ограниченными возможностями.

Во время театрального представления "Шоколандия" зрители смогли поучаствовать в интерактивных играх, а также получили сладкие подарки.

Замглавы горадминистрации Леонид Стрельцов отметил, что благотворительная новогодняя ёлка мэра – одно из десятков мероприятий, которые ждут юных нижегородцев.

По поручению Юрия Шалабаева уже второй год мы проводится порядка 70 благотворительных ёлок во всех районах города, в учреждениях культуры, образования, спорта и на других площадках.

"Несомненно, количество подобных благотворительных мероприятий под эгидой главы города для юных нижегородцев будет с каждым годом расти. Желаю всем нижегородским семьям, чтобы в домах царили добро, благополучие, и, конечно, здоровье", – сказал Леонид Стрельцов.

Мама одного из маленьких зрителей Тимура - Светлана Матвеева - рассказала, что они впервые на интерактивной новогодней ёлке.

"Такие мероприятия объединяют нас, ребят. Это похоже на маленькое чудо, когда мы становимся ближе друг к другу. Всем желаю здоровья и побольше радостных моментов", – отметила она.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.

Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовый каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".

В сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января пройдёт "Горьковская ярмарка".

Также 26 декабря у стадиона "Нижний Новгород" откроется зимняя площадка "Спорт Порт".

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Новый год Праздники
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