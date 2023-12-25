Сходы в три станции метро открыли в Нижнем Новгороде после капремонта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сходы в метро "Парк культуры", "Двигатель революции" и "Ленинская" в Автозаводском и Ленинском районах открыли после капитального ремонта. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Согласно информации, под навесами обустроены ступени с подогревом и перила, спуски и подъемники для маломобильных граждан, выполнена отделка и навигация, смонтировано освещение.

В настоящее время подрядчик устраняет ряд небольших замечаний.

В 2024 году крытые павильоны планируется устроить на станциях "Заречная" и "Пролетарская".

Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде осенью 2021 года.

Для определения дизайна новых навесов весной 2022 года был объявлен конкурс. По его итогам проект Дмитрия Пермякова был признан лучшим архитектурным решением.

Проект работ по установке павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде был спроектирован за 4,7 млн рублей.

Работы по возведению сходов к станциям метро "Парк Культуры", "Двигатель Революции" и "Ленинская" начались весной.

Ранее сообщалось, что сходы в подземный пешеходный переход на площади Революции открыли после ремонта.