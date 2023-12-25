Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2023 13:45  [72] Председатель ЗСНО Евгений Люлин встретился в Дзержинске с двумя многодетными семьями
29 декабря 2023 13:33  [98] Тоннелепроходческий щит "Владимир" полностью готов к проходке с площади Сенной
29 декабря 2023 13:22  [89] Нижегородцев пригласили к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени"
29 декабря 2023 13:00  [132] Сходы в три станции метро открыли в Нижнем Новгороде после капремонта
29 декабря 2023 12:36  [142] Восемь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде
29 декабря 2023 12:14  [121] Еще 55 новых автобусов передали районам Нижегородской области
29 декабря 2023 12:05  [132] Новогодние праздники пройдут под управлением настоящей русской зимы
29 декабря 2023 11:51  [176] Нижегородские автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут работать до 2:00
29 декабря 2023 11:40  [131] АНО "АСИРИС" подвела итоги работы в Нижегородской области в 2023 году
29 декабря 2023 10:40  [154] Нижегородская область помогла открыть в ДНР три отделения МФЦ
Общество

Сходы в три станции метро открыли в Нижнем Новгороде после капремонта

29 декабря 2023 13:00  [132] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сходы в метро "Парк культуры", "Двигатель революции" и "Ленинская" в Автозаводском и Ленинском районах открыли после капитального ремонта. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Согласно информации, под навесами обустроены ступени с подогревом и перила, спуски и подъемники для маломобильных граждан, выполнена отделка и навигация, смонтировано освещение.

В настоящее время подрядчик устраняет ряд небольших замечаний.

В 2024 году крытые павильоны планируется устроить на станциях "Заречная" и "Пролетарская".

Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде осенью 2021 года.

Для определения дизайна новых навесов весной 2022 года был объявлен конкурс. По его итогам проект Дмитрия Пермякова был признан лучшим архитектурным решением.

Проект работ по установке павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде был спроектирован за 4,7 млн рублей.

Работы по возведению сходов к станциям метро "Парк Культуры", "Двигатель Революции" и "Ленинская" начались весной.

Ранее сообщалось, что сходы в подземный пешеходный переход на площади Революции открыли после ремонта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph