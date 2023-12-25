Безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о статистике работы нижегородских контролеров в декабре 2023 года.
Так, меньше всего безбилетников было выявлено на автобусных маршрутах А-1, А-11, А-77, А-16 и А-19.
Также контролеры почти не обнаружили "зайцев" в троллейбусах №9 и №13, трамваях №8 и №27.
Больше всего случаев неоплаты проезда было выявлено в автобусах А-3, А-15, А-64, А-8 и А-57, а также на трамвайном маршруте №2.
Ранее сообщалось, что срок действия студенческих проездных продлили в Нижегородской области.
Также напомним, что валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов.
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