Безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о статистике работы нижегородских контролеров в декабре 2023 года.

Так, меньше всего безбилетников было выявлено на автобусных маршрутах А-1, А-11, А-77, А-16 и А-19.

Также контролеры почти не обнаружили "зайцев" в троллейбусах №9 и №13, трамваях №8 и №27.

Больше всего случаев неоплаты проезда было выявлено в автобусах А-3, А-15, А-64, А-8 и А-57, а также на трамвайном маршруте №2.

Ранее сообщалось, что срок действия студенческих проездных продлили в Нижегородской области.

Также напомним, что валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов.