Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 января 2024 12:22  [58] Нижегородцы более 29 тысяч раз обратились в скорую помощь в новогодние праздники
10 января 2024 12:15  [82] Поддержку от фонда "Передышка" получили более 70 семей в Выксе
10 января 2024 11:56  [104] Росприроднадзор судится с балахнинским "Биотехсервисом" из-за загрязнения почв
10 января 2024 11:45  [109] Безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3
10 января 2024 11:25  [118] Сроки благоустройства парка Кулибина в Нижнем Новгороде вновь сорваны
10 января 2024 11:11  [117] "Нижегородпассажиравтотранс" оштрафовали за переработки водителей
10 января 2024 10:51  [124] Более 200 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода в праздники
10 января 2024 10:20  [165] Нижегородский национальный парк планируется назвать в честь Владимира Лебедева
10 января 2024 09:37  [152] Традиционное святочное шествие состоится в центре Нижнего Новгорода 14 января
10 января 2024 09:08  [160] Свет локально отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 10 января
Общество

Безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3

10 января 2024 11:45  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о статистике работы нижегородских контролеров в декабре 2023 года.

Так, меньше всего безбилетников было выявлено на автобусных маршрутах А-1, А-11, А-77, А-16 и А-19. 

Также контролеры почти не обнаружили "зайцев" в троллейбусах №9 и №13, трамваях №8 и №27.

Больше всего случаев неоплаты проезда было выявлено в автобусах А-3, А-15, А-64, А-8 и А-57, а также на трамвайном маршруте №2.

Ранее сообщалось, что срок действия студенческих проездных продлили в Нижегородской области.

Также напомним, что валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph