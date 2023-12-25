Автобус А-90 сохранил лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде в декабре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде в последний месяц 2023 года.

Так, среди автобусов лидерство по числу поездок сохраняет маршрут А-90. Далее идут маршруты Т-45, А-48, Т-81 и Т-83, которые также удерживают свои позиции самых популярных на протяжении нескольких месяцев.

Среди трамваев больше всего пассажиров перевезли маршруты №417, №3, №8, №21 и №27.

Лидером по числу поездок среди троллейбусов, как и в ноябре, стал маршрут №14. Также в топ-5 троллейбусов вошли маршруты №31, №10, №13 и №4.

Ранее сообщалось, что безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3.