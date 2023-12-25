Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 января 2024 11:21  [48] Нижегородцы отдали предпочтение электронным сервисам "ТНС энерго НН" в 2023 году
11 января 2024 11:05  [79] ГУФССП по Нижегородской области и Ространснадзор по ПФО подписали соглашение о сотрудничестве
11 января 2024 10:42  [99] Автобус А-90 сохранил лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде в декабре
11 января 2024 10:33  [106] Более 90 заброшенных зданий снесли в Нижнем Новгороде в 2023 году
11 января 2024 10:07  [140] Дополнительный поезд Нижний Новгород – Москва запустят с 17 января
11 января 2024 10:00  [104] Наталья Савицкая: "Физическую активность можно считать профилактикой многих серьезных заболеваний"
11 января 2024 09:45  [123] Новый год отпраздновали в обновленном "Детском сквере" в Автозаводском районе
11 января 2024 09:39  [116] Водителей призывают к аккуратности на дорогах из-за неблагоприятных метеоусловий
11 января 2024 09:28  [145] Более 300 вынужденных переселенцев трудоустроились в Нижегородской области
11 января 2024 09:14  [125] Свет и ГВС локально отключат в двух районах Нижнего Новгорода 11 января
Общество

Автобус А-90 сохранил лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде в декабре

11 января 2024 10:42  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде в последний месяц 2023 года.

Так, среди автобусов лидерство по числу поездок сохраняет маршрут А-90. Далее идут маршруты Т-45, А-48, Т-81 и Т-83, которые также удерживают свои позиции самых популярных на протяжении нескольких месяцев.

Среди трамваев больше всего пассажиров перевезли маршруты №417, №3, №8, №21 и №27.

Лидером по числу поездок среди троллейбусов, как и в ноябре, стал маршрут №14. Также в топ-5 троллейбусов вошли маршруты №31, №10, №13 и №4. 

Ранее сообщалось, что безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph