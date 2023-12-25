Автобус А-90 сохранил лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде в декабре

Фото:
Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде в последний месяц 2023 года.
Так, среди автобусов лидерство по числу поездок сохраняет маршрут А-90. Далее идут маршруты Т-45, А-48, Т-81 и Т-83, которые также удерживают свои позиции самых популярных на протяжении нескольких месяцев.
Среди трамваев больше всего пассажиров перевезли маршруты №417, №3, №8, №21 и №27.
Лидером по числу поездок среди троллейбусов, как и в ноябре, стал маршрут №14. Также в топ-5 троллейбусов вошли маршруты №31, №10, №13 и №4.
Ранее сообщалось, что безбилетников в Нижнем Новгороде в декабре чаще всего выявляли на маршруте А-3.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+