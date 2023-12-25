Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 января 2024 16:42  [22] Цены на яйца в Нижегородской области опустились ниже 100 рублей
16 января 2024 16:28  [75] Михаил Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме "Россия"
16 января 2024 16:11  [91] "Теплоэнерго" завершило ремонт на трубопроводе в районе Славянской-Студёной
16 января 2024 15:54  [95] Звание "Заслуженный работник местного самоуправления" учреждено в России
16 января 2024 15:30  [106] Заместитель главного судебного пристава Нижегородской области проведет прием граждан в Городце
16 января 2024 15:12  [148] Еще три туалетных модуля установят в центре Нижнего Новгорода в 2024 году
16 января 2024 14:59  [128] Сильные снегопады и метели накроют Нижегородскую область в ближайшие часы
16 января 2024 14:42  [121] Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Нижегородской области
16 января 2024 14:33  [159] Число пострадавших от кипятка на перекрёстке Славянская-Студёная выросло до 12
16 января 2024 14:00  [136] Новый купол установили на обсерватории планетария им. Гречко в Нижнем Новгороде
Общество

"Теплоэнерго" завершило ремонт на трубопроводе в районе Славянской-Студёной

16 января 2024 16:11  [91] Общество

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском "Теплоэнерго" сообщили о завершении сварочных работ на трубопроводе в районе улиц Славянская-Студеная.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, уже началось заполнение сетей теплоносителем, в ближайшие часы подача ресурса будет восстановлена.

Кроме того, домоуправляющие компании проведут регулировку внутри домов.

Напомним, что в центре Нижнего Новгорода утром 16 января произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода теплосетей. От горячей воды пострадали пешеходы, которые получили ожоги и обратились за помощью медиков - всего 12 человек, в том числе двое детей.

Генеральный директор "Теплоэнерго" Илья Халтурин прокомментировал телеканалу "360", что получившим ожоги людям компенсируют моральный и физический вред. "Мы на постоянной связи с теми людьми, которые эти повреждения получили. Слава богу, они незначительные. Но, в любом случае, всецело и моральный вред, и помощь в лечении, восстановлении здоровья обязательно окажем", — сказал он.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph