"Теплоэнерго" завершило ремонт на трубопроводе в районе Славянской-Студёной

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В нижегородском "Теплоэнерго" сообщили о завершении сварочных работ на трубопроводе в районе улиц Славянская-Студеная.
Как рассказали в пресс-службе предприятия, уже началось заполнение сетей теплоносителем, в ближайшие часы подача ресурса будет восстановлена.
Кроме того, домоуправляющие компании проведут регулировку внутри домов.
Напомним, что в центре Нижнего Новгорода утром 16 января произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода теплосетей. От горячей воды пострадали пешеходы, которые получили ожоги и обратились за помощью медиков - всего 12 человек, в том числе двое детей.Генеральный директор "Теплоэнерго" Илья Халтурин прокомментировал телеканалу "360", что получившим ожоги людям компенсируют моральный и физический вред. "Мы на постоянной связи с теми людьми, которые эти повреждения получили. Слава богу, они незначительные. Но, в любом случае, всецело и моральный вред, и помощь в лечении, восстановлении здоровья обязательно окажем", — сказал он.
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