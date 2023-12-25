"Теплоэнерго" завершило ремонт на трубопроводе в районе Славянской-Студёной Общество

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском "Теплоэнерго" сообщили о завершении сварочных работ на трубопроводе в районе улиц Славянская-Студеная.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, уже началось заполнение сетей теплоносителем, в ближайшие часы подача ресурса будет восстановлена.

Кроме того, домоуправляющие компании проведут регулировку внутри домов.

Напомним, что в центре Нижнего Новгорода утром 16 января произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода теплосетей. От горячей воды пострадали пешеходы, которые получили ожоги и обратились за помощью медиков - всего 12 человек, в том числе двое детей.