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Общество

Уже около 50 человек забрали своё имущество с лодочной станции "Турист"

19 января 2024 18:39  [93] Общество

Фото: Минимущества Нижегородской области

По данным на 19 января, уже порядка 50 человек забрали своё имущество с территории лодочной станции "Турист", лодки вывезли 10 владельцев. Об этом сообщили в Минимущества Нижегородской области.

В ведомстве напомнили, что выдача имущества при наличии необходимых документов и в соответствии с утверждённым порядком продлится до 20:00 28 января.

В частности, заявитель должен предоставить объяснение с указанием места нахождения постройки, копию паспорта, а также копии документов на лодку и иное зарегистрированное имущество, подлежащее вывозу.

При этом ведомство окажет помощь пенсионерам и малоимущим в перевозке маломерных судов с территории лодочной станции. Обращаться по вопросам транспортировки можно по телефону 215-66-26.

С 29 января министерство вывезет невостребованные лодки, прицепы и другое ценное имущество на платную площадку временного хранения, где оно будет размещаться в течение трёх месяцев. По истечении срока всё имущество будет утилизировано.

Как отмечают в Минимущества региона, все постройки лодочной станции "Турист", находящиеся в конце Гребного канала, являются незаконными, поскольку не поставлены на кадастровый учёт. В связи с чем комиссия по сносу самовольных построек на территории Нижнего Новгорода приняла решение об освобождении территории от возведённых конструкций в соответствии со ст. 222 ГК РФ, которая допускает возможность сноса без решения суда.

В министерстве также напомнили, что для размещения лодочной станции "Турист" уже предоставлен участок на борской стороне Волги, который в 6 раз превышает нынешнюю территорию лодочной станции (на 2 км восточнее земельного участка 52:20:1100063:4, недалеко от Борского моста).

При этом всем членам А.В.М.С. "Турист", изъявившим соответствующее желание, будет гарантировано выделено по 550 кв.м на новой территории. Причём если инвестор откажет действующим членам "Туриста" в размещении, то земельный участок ему не предоставят.

"В силу вышеизложенного единственным решением для урегулирования сложившейся ситуации является переход членов А.В.М.С. "Турист" на новый земельный участок", - подчеркнули в Минимущества.

Напомним, что рабочие приступили к сносу незаконных конструкций на Гребном канале Нижнего Новгорода 17 января.

Сейчас в Нижнем Новгороде идёт разработка плана развития набережной Гребного канала, куда входит и территория бывшей лодочной станции.

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Теги:
Имущество КРТ Судоходство
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