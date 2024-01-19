Нововведение по размещению QR-кодов на мемориальных объектах в Нижнем Новгороде рассмотрели депутаты городской Думы Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

22 января в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. На повестке дня было несколько вопросов, в числе которых предложение о размещении графических идентификаторов на мемориальных сооружениях или мемориальных досках. С помощью QR-кодов обеспечивается переход на информационные ресурсы в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию по конкретному субъекту размещения.

Также вводится конкурсный порядок отбора мемориальных сооружений, планируемых к установке, в случае финансирования работ за счет средств городского бюджета. Проекты, представляемые на конкурс, должны будут не менее двух недель совместно экспонироваться на выставке с открытым доступом в целях ознакомления нижегородцев с архитектурно-художественным решением мемориального сооружения.

В продолжение темы депутаты обсудили механизм формирования Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в целях повышения эффективности его работы. Состав Комитета сократится до 19 членов и будет включать депутатов городской Думы, сотрудников отраслевых органов администрации города, представителей некоммерческого сектора и организаций образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта. Срок полномочий Комитета составит 3 года со дня его формирования.

В ходе заседания члены комиссии также рассмотрели ходатайство администрации и профсоюзной организации завода "Красное Сормово" об увековечении памяти Николая Жаркова, генерального директора предприятия, Героя Труда РФ, Почетного гражданина города и области, Почетного судостроителя. Мемориальную доску планируется установить на фасаде многоквартирного дома в Сормовском районе, где он проживал. Как отметил заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, вклад Николая Сергеевича в развитие экономики и процветание России неоценим.

Кроме того, на комиссии депутаты обсудили вопрос увековечения памяти троих погибших участников спецоперации. Мемориальные доски предлагается установить на фасаде зданий лицея №40 и школы №115, а также на фасаде жилого дома одного из военнослужащих в Сормовском районе.