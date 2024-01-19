Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 января 2024 18:13  [66] Отделочные работы стартовали в трех общежитиях нижегородского IT-кампуса
23 января 2024 17:56  [83] Юрий Шалабаев поручил главам районов Нижнего Новгорода проверить качество уборки снега
23 января 2024 17:48  [95] На трассе М-12 около Арзамаса появилась связь и мобильный интернет
23 января 2024 17:26  [134] Минздрав Нижегородской области запустил тест на первые признаки аутизма у детей
23 января 2024 16:56  [120] РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах
23 января 2024 16:43  [124] Педагогам, родителям и ученикам кстовской школы №2 вручили благодарности за помощь в проведении ремонта учебного заведения
23 января 2024 16:29  [125] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста выдачи ипотеки на ИЖС
23 января 2024 16:02  [264] Нижегородское правительство провело оперативное совещание по вывозу мусора
23 января 2024 15:42  [223] Нижегородский квартал "Красный просвещенец" предложено признать ОКН
23 января 2024 13:31  [205] Проект гостиницы IT-кампуса в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
Общество

Отделочные работы стартовали в трех общежитиях нижегородского IT-кампуса

23 января 2024 18:13  [66] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Отделочные работы стартовали в трех корпусах студенческих общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК", строящегося на улице Большие Овраги Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, также на площадке завершается реконструкция ОКН "Дом Соколенковых", идет строительство еще 15 зданий.

В настоящее время в работах задействовано более 850 человек и 15 единиц техники. Создание кампусов мирового уровня ведется в России в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Также заканчиваются подготовительные работы к строительству второй, третьей и четвертой очередей ИТ-кампуса на проспекте Гагарина. Смонтированы ограждения, установлены камеры, начато обустройство строительных городков. 

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги.

Летом 2023 года стало известно, что в нижегородском IT-кампусе "Неймарк" будет доступно минимум семь научных направлений подготовки.

Также в нижегородском IT-кампусе "НЕЙМАРК" появится лаборатория в сфере ИИ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT-кампус "Неймарк" Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph