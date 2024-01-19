Отделочные работы стартовали в трех общежитиях нижегородского IT-кампуса Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Отделочные работы стартовали в трех корпусах студенческих общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК", строящегося на улице Большие Овраги Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, также на площадке завершается реконструкция ОКН "Дом Соколенковых", идет строительство еще 15 зданий.

В настоящее время в работах задействовано более 850 человек и 15 единиц техники. Создание кампусов мирового уровня ведется в России в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Также заканчиваются подготовительные работы к строительству второй, третьей и четвертой очередей ИТ-кампуса на проспекте Гагарина. Смонтированы ограждения, установлены камеры, начато обустройство строительных городков.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги.

Летом 2023 года стало известно, что в нижегородском IT-кампусе "Неймарк" будет доступно минимум семь научных направлений подготовки.

Также в нижегородском IT-кампусе "НЕЙМАРК" появится лаборатория в сфере ИИ.