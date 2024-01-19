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Общество

Юрий Шалабаев: "Жители Ленинграда проявили небывалое мужество и силу духа"

27 января 2024 09:20  [74] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил обращение ко Дню снятия блокады Ленинграда.

"80 лет назад в этот день закончилась блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней и ночей. До сих пор мы испытываем гордость, думая о том, что пришлось пережить тогда нашим соотечественникам. Жители Ленинграда проявили небывалое мужество и силу духа, не поддались отчаянию, выжили, отстояли город и восстановили его.

До сих пор эти герои живут среди нас. В Нижнем Новгороде сейчас 78 жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Несмотря на трагедию, которую им довелось пережить в совсем юном возрасте, они сохранили оптимизм, любовь к Родине и всю свою жизнь посвятили благополучию страны. И сейчас многие из них продолжают заниматься общественной работой, воспитанием патриотизма среди молодого поколения.

Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность этими людьми. В этом году Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Ленточка Ленинградской Победы", которая стартовала в городе на Неве в 2009 году и уже стала ежегодной. К 80-й годовщине освобождения Ленинграда театры, музеи, библиотеки Нижнего Новгорода подготовили 80 памятных и просветительских акций. Сходите сами, возьмите с собой детей. Это те страницы истории, о которых забывать нельзя", - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
ВОВ Юрий Шалабаев
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