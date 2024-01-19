Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Экспозицию в зале Маковского обновили в НГХМ
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Приём заявлений для участия в ДЭГ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 января 2024 15:24  [79] Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 97,8 млн рублей
30 января 2024 14:53  [113] Карьерные возможности для молодежи на выксунском заводе ОМК представили в ходе выставки "Россия"
30 января 2024 14:30  [143] Медицинский кластер создадут в нижегородской "Квантовой долине"
30 января 2024 14:21  [138] Карантин по ОРВИ и гриппу действует в 8% школ и садиков Нижегородской области
30 января 2024 14:12  [138] Россиян предупредили о новом способе мошенничества от имени налоговой
30 января 2024 13:58  [128] Нижегородский Telegram-канал могут оштрафовать за нарушение закона о рекламе
30 января 2024 13:26  [139] Капремонт двух школ начнется в Арзамасе в 2024 году
30 января 2024 12:58  [166] ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2025 года
30 января 2024 11:21  [194] Парковку ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля
30 января 2024 11:04  [204] "Теплоэнерго" начало второй этап ремонтных работ на улице Коминтерна
Общество

Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 97,8 млн рублей

30 января 2024 15:24  [79] Общество

Фото: ТОС "Верхние Печеры"

Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 97,8 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, средства выделяются из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". За преображение данной территории проголосовали жители Нижегородского района.

В рамках благоустройства в Касьяновском овраге появятся лестницы, ограждения и новое покрытие дорожек. Будет оборудован детский игровой комплекс, включающий в себя карусели, горки и другие элементы.

Также здесь обустроят спортивную зону, установят качели, скамейки и различные арт-объекты.

Кроме того, будет проведено дополнительное озеленение. В частности, в Касьяновском овраге высадят рябину, черемуху, яблоню, лиственницу и сахаристый клен, а также некоторые виды кустарников.

Подрядчик будет определен 19 февраля, а работы должны завершиться к 15 июля 2024 года.

Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.

Всего в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 территорий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство ФКГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph