Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 97,8 млн рублей Общество

Фото: ТОС "Верхние Печеры"

Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 97,8 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, средства выделяются из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". За преображение данной территории проголосовали жители Нижегородского района.

В рамках благоустройства в Касьяновском овраге появятся лестницы, ограждения и новое покрытие дорожек. Будет оборудован детский игровой комплекс, включающий в себя карусели, горки и другие элементы.

Также здесь обустроят спортивную зону, установят качели, скамейки и различные арт-объекты.

Кроме того, будет проведено дополнительное озеленение. В частности, в Касьяновском овраге высадят рябину, черемуху, яблоню, лиственницу и сахаристый клен, а также некоторые виды кустарников.

Подрядчик будет определен 19 февраля, а работы должны завершиться к 15 июля 2024 года.

Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.

Всего в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 территорий.