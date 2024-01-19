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Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 97,8 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно информации, средства выделяются из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". За преображение данной территории проголосовали жители Нижегородского района.
В рамках благоустройства в Касьяновском овраге появятся лестницы, ограждения и новое покрытие дорожек. Будет оборудован детский игровой комплекс, включающий в себя карусели, горки и другие элементы.
Также здесь обустроят спортивную зону, установят качели, скамейки и различные арт-объекты.
Кроме того, будет проведено дополнительное озеленение. В частности, в Касьяновском овраге высадят рябину, черемуху, яблоню, лиственницу и сахаристый клен, а также некоторые виды кустарников.
Подрядчик будет определен 19 февраля, а работы должны завершиться к 15 июля 2024 года.
Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.
Всего в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 территорий.
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