Михаил Мишустин пригласил членов ЕАЭС принять участие в конференции ЦИПР Общество

Фото: пресс-служба правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пригласил членов Евразийского экономического союза принять участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

По словам премьер-министра, Россия готова поделиться с партнерами своими подходами и технологическими решениями по цифровизации. Эти прикладные разработки будут обсуждаться и на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"От всей души приглашаю уважаемых коллег и всех заинтересованных участников принять решение и подробнее ознакомиться с результатами нашего государства в этой области", - сказал Михаил Мишустин.

Напомним, конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в пятый раз пройдет в Нижнем Новгороде 22-24 мая 2024 года.

В ноябре прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе форума China High-Tech Fair пригласил компании Китая принять участие в конференции "ЦИПР". Он отметил, что видит огромный потенциал в выстраивании диалога с Китаем, и предложил стать ключевым международным партнером "ЦИПР-2024". Директор конференции "ЦИПР" Ольга Пивен также сообщила , что в 2024 году конференция пройдет в рамках председательства России в БРИКС. "Мы планируем значительно увеличить количество компаний и делегаций из стран БРИКС и БРИКС+ для выстраивания диалога с международным сообществом", – сказала она.

СПРАВКА:

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация региональной экономической интеграции. В нее входят Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.