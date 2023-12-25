Конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде 22-24 мая 2024 года Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в пятый раз пройдет в Нижнем Новгороде 22-24 мая 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в 2023 году в конференции приняли участие восемь иностранных делегаций, а сейчас идет работа над увеличением их числа в 2024 году. Так, например, в ходе Международного форума China High-Tech Fair Глеб Никитин пригласил компании Китая принять участие в ЦИПР.

Глеб Никитин также отметил, что в Нижегородской области создано сильное IT-сообщество, а по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения регион уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

"Кадрами не разбрасываемся – слышим их и создаем все условия для работы и жизни. Для будущих ИТ-специалистов строим ИТ-кампус мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - написал губернатор.

Напомним, в 2023 году технологический фестиваль ЦИПР Tech Week прошел в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня.

В этом году в мероприятии впервые приняли участие представители стран из объединения БРИКС.

В рамках конференции председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области. Также Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.