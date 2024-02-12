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Общество

Нижегородский доброволец: "Решение пойти на СВО я принял без колебаний, потому что оставаться в стороне нельзя"

13 февраля 2024 14:18  [364] Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский Дом народного единства сообщил, что коренной нижегородец М. принимает участие в специальной военной операции с сентября 2022 года. По словам военнослужащего, привычную жизнь он оставил без колебаний.

"Решение пойти на СВО я принял быстро, без колебаний, потому что оставаться в стороне нельзя. Своим близким и родным сообщил уже постфактум. Для них мой поступок был неожиданным. Но я считаю свой выбор правильным", - объяснил контрактник.

42-летний доброволец в свое время прошел срочную военную службу. В 2022 году, после подписания контракта с Министерством обороны РФ, – военную подготовку в учебной части.

"Я заместитель командира БМП, старший стрелок-наводчик. Стоим на рубежах, несем службу", - рассказал нижегородец.

По словам контрактника, первое, что помогает переносить тяготы передовой, – семья. Второе – поддержка соотечественников.

"Я бы хотел сказать большое спасибо за помощь землякам-нижегородцам! Гуманитарные грузы очень важны. Например, окопные свечи. Казалось бы, малость, а там они огромную ценность имеют. И, конечно, письма от детей. Бывает, сил совсем нет, прочитаешь несколько строк – и открывается второе дыхание", - поделился военнослужащий.

Боец отмечает, что полтора года в зоне СВО оказали на него большое влияние — он в полной мере смог осознать ценность человеческой жизни, любви близких и родного дома.

"Патриотизм для меня лично – это забота о близких и родных, о стране, в которой родился и учился, в которой живешь, это моя семья, моя Родина", - поделился доброволец.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

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Теги:
Военные СВО
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