Путепровод у Мызинского моста отремонтируют до конца 2024 года Общество

Фото: Яндекс.Карты

Путепровод возле Мызинского моста на улице Суздальской отремонтируют в этом году. Об этом сообщает ИА "Время Н". Проектная документация предстоящего капремонта уже подготовлена.

Также ремонт пройдёт и на Мызинском мосту. В частности, в апреле – мае текущего года там пройдут работы с деформационным швом. Как сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода, контракт на плановый ремонт уже заключён.

Напомним, что недавно на Мызинском мосту проходило техническое обслуживание одного из деформационных швов.