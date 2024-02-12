Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2024 11:56  [128] Новая система навигации появится на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде
20 февраля 2024 11:45  [109] Путепровод у Мызинского моста отремонтируют до конца 2024 года
20 февраля 2024 11:39  [108] Нижегородская область изучает опыт Чувашии по строительству ФАПов
20 февраля 2024 11:27  [119] Пятнадцать многоквартирных домов отремонтируют в Дзержинске в 2024 году
20 февраля 2024 10:50  [142] Более 2,5 тысячи нижегородских волонтёров зарегистрировались для помощи в проведении рейтингового голосования по ФКГС
20 февраля 2024 10:38  [134] Нижегородская санитарная авиация с начала года провела 17 вылетов
20 февраля 2024 10:12  [157] Более 300 памятников защитникам Отечества очистят от снега волонтёры Победы
20 февраля 2024 09:15  [169] Свет и ГВС частично отключены в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля
19 февраля 2024 19:34  [302] Выставка портретов родственников участников СВО открылась в нижегородском Заксобрании
19 февраля 2024 19:06  [341] Нижегородская область представила передовой опыт системы образования на выставке-форуме "Россия"
Общество

Путепровод у Мызинского моста отремонтируют до конца 2024 года

20 февраля 2024 11:45  [109] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Путепровод возле Мызинского моста на улице Суздальской отремонтируют в этом году. Об этом сообщает ИА "Время Н". Проектная документация предстоящего капремонта уже подготовлена.

Также ремонт пройдёт и на Мызинском мосту. В частности, в апреле – мае текущего года там пройдут работы с деформационным швом. Как сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода, контракт на плановый ремонт уже заключён.

Напомним, что недавно на Мызинском мосту проходило техническое обслуживание одного из деформационных швов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph