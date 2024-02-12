Путепровод у Мызинского моста отремонтируют до конца 2024 года

Фото:
Путепровод возле Мызинского моста на улице Суздальской отремонтируют в этом году. Об этом сообщает ИА "Время Н". Проектная документация предстоящего капремонта уже подготовлена.
Также ремонт пройдёт и на Мызинском мосту. В частности, в апреле – мае текущего года там пройдут работы с деформационным швом. Как сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода, контракт на плановый ремонт уже заключён.
Напомним, что недавно на Мызинском мосту проходило техническое обслуживание одного из деформационных швов.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+