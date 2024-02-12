Вопросы губернатору от предпринимателей собирают в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведёт ставшую традиционной встречу с представителями регионального бизнеса. Планируется, что глава региона расскажет об экономической ситуации и о тех действиях, которые предпринимает правительство области для создания комфортных условий ведения бизнеса.

Планируется, что встреча состоится на Нижегородской ярмарке. В ней примут участие порядка 500 представителей бизнес-сообщества, органов власти, институтов развития и инфраструктуры поддержки бизнеса (о дате мероприятия будет сообщено позднее).

Для участия во встрече предприниматели могут зарегистрироваться и задать вопросы губернатору через следующие каналы:

- через Торгово-промышленную палату Нижегородской области по тел. 8 (831) 266-42-10, доб.1051, эл. почта: shchukina@tpp.nnov.ru;

- через НРО общественной организации "Деловая Россия" по тел. 8 (831) 430-08-06, эл. почта: deloros_nn@mail.ru;

- через объединение работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" по тел. 8 (831) 433-33-29, эл. почта: infonapp@sandy.ru;

- через НРО общественной организации "ОПОРА России" по тел. 8 (950) 606 98 89, эл. почта: info@opora-nnov.ru.

Также задать свой вопрос можно через онлайн-форму.

Напомним, что в прошлом году Глеб Никитин провёл четырёхчасовую встречу с бизнес-сообществом региона 15 августа.

Отметим также, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место после Москвы.