Нижегородцы могут повлиять на пропускную способность улично-дорожной сети Общество

Фото: Александр Воложанин Жителям Нижнего Новгорода предлагают внести свои предложения по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети города. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города, 4 марта пройдет “горячая телефонная линия” на эту тему. Высказать свои эффективные решения можно с 8:00 до 15:00 по телефону 282-50-23. Напомним, что движение по улице Славянской в Нижнем Новгороде Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города, 4 марта пройдет “горячая телефонная линия” на эту тему. Высказать свои эффективные решения можно с 8:00 до 15:00 по телефону 282-50-23. Напомним, что движение по улице Славянской в Нижнем Новгороде закрыто на 4 месяца. Также сообщалось, что до 40 км/ч снижена максимальная скорость движения по Мызинскому мосту.

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